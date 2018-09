Quello scritto da Lo Verso, cronista giudiziario, è un libro inchiesta sul furto della “Natività con i Santi Lorenzo e Francesco”, dipinto da Caravaggio e trafugato nell’Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, nel 1969. è un libro inchiesta sul furto della “Natività con i Santi Lorenzo e Francesco”, dipinto da Caravaggio e trafugato nell’Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, nel 1969.

"La tela dei boss", edito da Novantacento per la collana "i libri di S", ricostruisce una spy story ricca di colpi di scena. Alcuni padrini di Cosa nostra hanno rotto il silenzio e le loro confidenze sono finite in relazioni di servizio che il lettore potrà consultare in un'apposita sezione del libro. Guai a chiamarli pentiti, però. Un giallo che si sposta dalla Sicilia in Svizzera, seguendo le tracce di don Tano Badalamenti, potente capomafia di Cinisi. L'affare fu chiuso in una vecchia fabbrica di ghiaccio. I boss corleonesi si presero tutto, ma non il quadro

scritto dal giornalista Riccardo Lo Verso. L’appuntamento è per oggi, 25 settembre, ore 17, nei locali di via G. Valenti, a Corleone, in provincia di Palermo. L’incontro con l’autore sarà preceduto dai saluti e dall’intervento di Vincenzo Oliveri, presidente del Centro, sindaco di Villabate e già presidente della Corte d'Appello di Palermo.