, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sull'attuale situazione politica. "Siamo più che nel guado - ha sottolineato -, in una vera e propria palude e a problemi si sommano problemi. Ad oggi il governo regionale non ha presentato l’assestamento di bilancio e nemmeno il rendiconto e, apprendiamo che non è in grado di farlo perché ha presentato ricorso sul giudizio di parifica". Il rendiconto della Regione, infatti, non può essere presentato dato che il governo ha deciso di presentare il ricorso avverso la decisione delle sezioni riunite in sede controllo della Corte dei conti.su tre temi: le politiche attuate nel settore dei rifiuti, come intende risolvere il blocco nella gestione di Riscossione Sicilia e i ritardi nella produzione dei ddl di assestamento e di rendiconto. Abbiamo ottenuto l'impegno del presidente Miccichè a chiedere la presenza del governatore".“Mentre il governo è bloccato e blocca l’aula – ha continuato il capogruppo - la domanda che i cittadini si fanno è: l’aula che cosa fa? Il Partito democratico ha presentato 63 ddl, 124 atti ispettivi. Per questo abbiamo chiesto al presidente dell’Ars di creare degli spazi di discussione di nuovi disegni di legge".“Un esempio - a cui fa riferimento- è quello delle proposta di legge ‘Plastic Free’. La quarta commissione che dovrebbe discutere la legge sui rifiuti è bloccata sul tema. Abbiamo chiesto che qualche ora sia lasciata per discutere di questo tema per cui nei giorni scorsi abbiamo lanciato una petizione che ha raccolto 25mila firma. – conclude Catanzaro - Potremmo essere la prima regione d’Italia ad approvare un provvedimento di legge del genere”."Abbiamo dimenticato - ha chiesto - quando Musumeci rinfacciava a Crocetta l'inesistenza della maggioranza? I problemi sono immensi ma lui non è venuto una volta in aula per spiegare come intende andare avanti. Piuttosto il presidente della Regione, come i suoi predecessori, sta commettendo l’ulteriore errore di pensare alla politica nazionale. Noi cosa possiamo fare?".