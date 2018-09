Il terzo incontro di Neuroradiologia interventistica si terrà il 28 settembre 2018 a Palermo al Camplus Guest in via dei Benedettini 5 e ha l’intento di ribadire i concetti diagnostico-terapeutici in considerazione delle nuove terapie endovascolari dell’ictus ischemico e sui percorsi in ambito riabilitativo.NIl Corso Ecm da' 6 crediti, è stato accreditato per Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Medico chirurgo, Tecnico sanitario di radiologia medica. L’incontro inizierà alle ore 8.00 e si concluderà alle 17. A dare il benvenuto sarà la responsabile dell’unità operativa di Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera Civico, Maria Pia Pappalardo insieme a Giuseppe Craparo.La giornata sarà suddivisa in tre sessioni:I SESSIONEModeratori: Giuseppe Craparo (Palermo); Serena Monaco (Palermo); Giuseppe Kenneth Ricciardi (Verona)9.30 Risultati brinolisi endovenosa TBD10.00 Risultati e nuove tecniche della brinolisi intrarteriosa TBD10.30 Organizzazione della rete stroke in Europa Arturo Consoli (Parigi)11.15 Stroke unit in italia e registro endovascolare (REI) Salvatore Mangia co (Firenze)11.45 Rete stroke in sicilia. Attualità e prospettive future Rosa Maria Musolino (Messina)II SESSIONEModeratori: Maria Pia Pappalardo (Palermo); Giuseppe Maria Vaccaro (Caltanissetta);Maurizio Gasparro (Palermo)12.30 TAVOLA ROTONDANeuroradiologia siciliana a confronto sull’ictus ischemicoIII SESSIONEModeratori: Brigida Fierro (Palermo); Martino Cellerini (Bologna); Fabio Baruzzi (Varese)14.30 PRESENTAZIONE CASI CLINICI Caso Clinico 1 - Luigi Cirillo (Bologna)Caso Clinico 2 - Simone Comelli (Cagliari)Caso Clinico 3 - Nicola Limbucci (Firenze)15.15 TAVOLA ROTONDA:Organizzazione dello stroke ischemico in Italia16.15 Stato dell’arte della formazione in neurointerventistica in ItaliaMario Muto (Napoli)