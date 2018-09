TRAPANI - Valderice e Trapani, con una serie di iniziative, ricorderanno domani il giornalista e sociologo Mauro Rostagno nel trentesimo anniversario dell'omicidio. Manifestazioni che hanno visto l'adesione, oltre che dei due Comuni promotori, anche delle amministrazioni comunali di Buseto Palizzolo, Erice, Favignana e Paceco. Una staffetta a cui aderiscono le associazioni Saman, Agorà, Anpi, Articolo 21, Avis Comunale Trapani, Casa Macondo, Cgil, Ciao Mauro, Comitato delle donne, Comitato di quartiere Sant'Alberto - Fontanelle, Croce rossa, Ipseoa Ignazio e Vincenzo Florio, Libera Trapani, Punto dritto, Rete degli studenti, Trapani per il futuro, Zak radio.Gianni Di Malta, coordinatore delle varie associazioni che hanno aderito al programma, nel corso di una conferenza stampa, ha rimarcato il fatto che, la sera del 26 settembre 1988, appresa la notizia dell'agguato a Lenzi, il Consiglio comunale di Trapani "non ebbe la decenza di sospendere la seduta ch'era in corso", mentre oggi, in nome di Rostagno, "siamo tutti riuniti: amministratori del territorio e associazioni locali". "Voglio vivere questo anniversario - ha detto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida - in una visione larga che va oltre i confini territoriali di ogni singola città, oggi qui rappresentate. Una visione che non è fatta solo di ricordi ma di impegni concreti per il futuro. Oggi non c'è più la casta, che Mauro Rostagno giustamente contestava, ma persone, amministratori, che si impegnano per cambiare in meglio la vita dei cittadini. E' significativo che la Prefettura abbia dato il proprio assenso alla modifica della dizione di una via dedicata a Rostagno: comparirà infatti la scritta 'ucciso dalla mafia'".Il primo appuntamento è per domattina alle 10, a Lenzi, sul luogo del delitto; alle 11,30, al cimitero di Ragosia (Valderice) "cerimonia laica per Mauro; alle 14, a Trapani, nell'atrio di Palazzo Cavarretta, proiezione del tg di RTC (la tv dove lavorava Rostagno) andata in onda il giorno dell'omicidio; alle 15, sempre a Trapani, al Rione Cappuccinelli, partita di calcetto e inaugurazione del murales dedicato a Rostagno. Alle 17, a Valderice, nei locali del Molino Excelsior, esibizione artistico musicale degli studenti della scuola "Mazzini" e proiezione del documentario "La rivoluzione in onda", realizzato dal regista Alberto Castiglione, grazie al materiale video, recuperato da Carla Rostagno (sorella di Mauro), negli archivi di Rtc. Seguirà un dibattito a cui interverranno, tra gli altri, Laura Cappugi, direttore della Filmoteca regionale e lo scrittore Salvatore Mugno. Alle 19 nuovo appuntamento a Trapani, in piazza Vittorio Veneto, proiezione di filmati sulla facciata di Palazzo d'Alì; infine alle 21 a Trapani, in piazza Mercato del Pesce, scopertura di una targa commemorativa, proiezione del documentario "Sanatano" ed esibizione dei "Panama", con canzoni scelte per ricordare Mauro Rostagno. La serata si concluderà con interventi e ricordi di giornalisti ed amici.(ANSA).