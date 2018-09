Il cartellone di opere e balletti si completa con il musical “My fair lady”, e i tre balletti: “Preljocar – Kor’sia”, Pink Floyd/Carmen Suite e lo Schiaccianoci.

Sono questi i numeri della stagione 2019 del, il calendario di spettacoli che andranno in scena durante tutto l’anno e che oggi è stato presentato nella Sala Grande del teatro. Una stagione che ha come tema il viaggio tanto che l’immagine che la rappresenterà recita la frase della Turandot: “Principi, che a lunghe carovane d’ogni parte qui venite”., il ritorno de “La Traviata” di Giuseppe Verdi inscenata nella Palermo Liberty, il Barbiere di Siviglia di Rossini e lo Schiaccianoci di Cajkovskij a dicembre. Torna, inoltre, a Palermo Ludovico Einaudi con un opera, Winter Journey, con la regia di Roberto Andò, commissionata dal Teatro Massimo e dal Teatro San Carlo di Napoli.che intende raccontare il grande melodramma italiano, che vuole riproporre pagine fondamentali della musica inspiegabilmente dimenticate dalle scene, è il caso di ‘La favorite’ di Donizzetti, ‘Idomeneo’ di Mozart, “Il paradiso e la peri” di Schumann, di ma che vuole indagare anche i nuovi linguaggi della scena e della musica”.con “Il ritorno di Ulisse in Patria” opera di Monteverdi con un allestimento moderno e con la prima rappresentazione assoluta di Winter Journey di Ludovico Einaudi, un’opera moderna con cui il Teatro Massimo intende affermare l’esigenza che le fondazioni lirico sinfoniche siano promotrici di nuovi prodotti culturali.un ciclo di tre concerti a Maggio dedicato a Brahams, un concerto dedicato a Beethoven con l’esecuzione dell’Ouverture Egmond e della sinfonia n. 3, l’ “Eroica”. Ci sarà pure un omaggio al Jazz e ad Ella Fitzgarald mentre si alterneranno direttori del calibro di Gabriele Ferro, il direttore musicale del Teatro, Omer Meir Wellber, giovane successore di Ferro, Roberto Abbado, Maxime Pascal e Perte Eötvös. Infine una novità: i sei recital, sei concerti per voce e pianoforte.Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo, il direttore musicale del teatro “Gabriele Ferro”, il dirigente generale del dipartimento del Turismo Lucia Di Fatta in rappresentanza dell’assessore Sandro Pappalardo e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando., che da sindaco è presidente della Fondazione del Teatro ha quindi ribadito la funzione di queste attività. “È un teatro che si rinnova – ha detto - rimanendo fedele alla propria tradizione. Un Teatro che sempre più apre alla città e sempre più dalla città è sostenuto e apprezzato”.. “Il Teatro Massimo – ha fatto sapere Pappalardo – rappresenta uno degli asset principali per la promozione turistica e culturale dell’Isola e confido perché la prossima stagione saprà guadagnarsi con i numeri ottimi risultati e riscontri”. Per riuscire a fare ciò, inoltre, non mancherà la collaborazione dell’assessorato che, come ricordato dalla dirigente Lucia Di Fatta, i questi mesi diffonde negli aereoporti nazionali e internazionali l’immagine turistica della Regione anche attraverso l’immagine del Teatro Massimo.