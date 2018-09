MESSINA - La polizia ha sottoposto a fermo un romeno di 35 anni per molestie sessuali, a Taormina (Me) . In un primo momento l'uomo avrebbe molestato una ventisettenne tedesca in vacanza in Sicilia all'interno della Villa Comunale di Taormina, ma la donna è riuscita a fuggire. In seguito l'ha incontrata lungo Corso Umberto molestandola nuovamente. Immediato l'intervento dei poliziotti che lo hanno bloccato.(ANSA)