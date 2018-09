si era posizionato nella piazza del quartiere, una volta ricevute le ordinazioni dai vari clienti di passaggio, prelevava la sostanza nascosta in un incavo presente in un muro vicino, chiuso con un lucchetto. Poi la consegnava agli avventori in cambio dei soldi che poco dopo nascondeva.

Nel corso dell’operazione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato circa 270 grammi tra hashish e marijuana suddivisi in dosi e pronti per la vendita, 400 euro in banconote, frutto dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento e il taglio della droga

. A coglierlo in flagrante il nucleo Radiomobile, insospettito dai movimenti del ragazzo.