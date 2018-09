"Nel nome di Vaclav Havel - ha dichiarato il sindaco Orlando - noi ricordiamo il passato, viviamo il presente e costruiamo il futuro. Essere qui con la signora ambasciatrice e con il console della Repubblica Ceca a Palermo è motivo di orgoglio perchè conferma il ponte tra Praga e la nostra città, tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, e serve anche a ricordare e fare memoria di uno dei personaggi più significativi della vita culturale, artistica e politica del XX secolo nel mondo. Havel - ha concluso Orlando - costituisce una presenza politica, ma anche profetica per l'Europa che si sarebbe costituita dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dei blocchi contrapposti". Essere qui con la signora ambasciatrice e con il console della Repubblica Ceca a Palermo è motivo di orgoglio perchè conferma il ponte tra Praga e la nostra città, tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, e serve anche a ricordare e fare memoria di uno dei personaggi più significativi della vita culturale, artistica e politica del XX secolo nel mondo. Havel - ha concluso Orlando - costituisce una presenza politica, ma anche profetica per l'Europa che si sarebbe costituita dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dei blocchi contrapposti".

Grande apprezzamento è stato espresso anche da S. E. l'Ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia, Hana Hubácková, che ha ringraziato il sindaco, il console e l'Amministrazione comunale per la partecipazione al progetto.

In occasione di questo evento il Consolato Ceco di Palermo per oggi e domani ha organizzato le "Giornate della Repubblica Ceca" e, nell'ambito del programma, sono previsti anche altri incontri istituzionali di S. E. l'Ambasciatrice Hana Hubácková tra cui quello con il Presidente della Regione Siciliana, On.le Nello Musumeci.

Martedì 25, o

re 9.00:

inaugurazione di un Giardinetto all’ex Presidente della R. Ceca Vaclav Havel.

Ore 13.00:

incontro privato tra S. E. l’Ambasciatrice Hana Hubácková e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. O

re 14:00/17.30:

Biblioteca Comunale, evento commerciale "Country Presentation della Repubblica Ceca", (evento inserito nel programma di "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018"). Relazioni di parte ceca (in italiano) di: Jiří Jílek, Capo Ufficio Commerciale dell'Ambasciata di Roma, Marek Atanasčev, Direttore Czech Invest (ente di stato che si occupa degli investimenti in R. Ceca), Marek Atanasčev, Direttore Czech Trade (ente di stato che si occupa delle opportunità e dei rapporti commerciali della R. Ceca con l'estero), Andrea Kunová, Project Manager CAMIC (Camera di commercio Italo-Ceca), Lubos Rosenberg, Direttore Czech Tourism (ente di stato che si occupa dell'incremento del turismo per e dalla R. Ceca) e, per parte locale parteciperanno con proprio intervento l'Assessore Comunale di Palermo allo Sviluppo Economico Ing. Sergio Marino, il Presidente di Sicindustria e della Camera di Commercio di Palermo ed Enna Dr. Alessandro Albanese, il Past-President Skal Italia e responsabile di Logos-Travelexpo Dr. Toti Piscopo, e il Presidente della Fondazione "Il Mediterraneo" Dr. Maurizio Scaglione. Apertura lavori e saluti di benvenuto: S. E. Hana Hubácková e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Ore 18:30:

Archivio Storico Comunale, Apertura Mostra e Proiezione filmato di 8 minuti "Iron Dust-Polvere di ferro" sul paesaggio post-industriale di Kladno realizzati da Danilo De Rossi (evento inserito nel programma di "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018").

Mercoledì 26, o

re 10:00:

incontro privato tra S. E. l’Ambasciatrice Hana Hubácková e il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. O

re 18:00:

Centro Sperimentale di Cinematografia ai Cantieri Culturali, proiezione filmato di 8 minuti sul paesaggio post-industriale dei "Cantieri Culturali alla Zisa" realizzato da Danilo De Rossi, in ideale collegamento col filmato di Kladno.

