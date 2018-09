Mercoledì 26 settembre, alla Feltrinelli di Palermo, ore 18, presentazione del secondo romanzo del pubblico ministeri Maurizio Agnello dal titolo "Verità ingannevoli". A discuterne insieme all'autore sarà il giornalista Salvo Palazzolo.ll sostituto procuratore Fabio De Falco è tornato a Palermo e questa volta avrà a che fare con una lunga serie di omicidi, compiuti con modalità simili, ma di cui sfugge il movente. Risalire al serial killer non sarà facile e una falsa pista rischierà di mandare a monte l'intera indagine. Ma il pm dovrà fare i conti ancora una volta con la parte più scura della sua anima, con il suo voler agire fuori dalla legge per perseguire i propri interessi. Riuscire a scoprire la verità, tenendo alla larga gli altri dal suo groviglio di bugie e menzogne, sarà più difficile del previsto. In questa nuova indagine "lo spregevole" De Falco si muoverà tra rabbia e senso di colpa, convinto di poter aggirare la legge e di poterla fare franca ancora una volta.