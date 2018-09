che sono stati analizzati dei reperti che non appartengono alla madre di una bimba morta 24 ore dopo essere venuta al mondo alla clinica Candela.ha lavorato sulla placenta e sugli organi della bimba conservati alla Medicina legale del Policlinico dopo che sei anni fa era stata eseguita l'autopsia. Le sue conclusioni hanno del clamoroso: “Le analisi dei polimorfismi genetici effettuata sui reperti hanno permesso di ottenere lo stesso profilo genetico riconducibile ad un individuo di sesso maschile”.“Gli accertamenti hanno permesso di escludere che il profilo genetico ottenuto dalle campionature analizzate sia compatibile con il profilo genetico” della madre. È inevitabile che adesso si aprirà un nuovo fronte investigativo per capire cosa ci sia dietro l’errore.Infezione alla placenta o asfissia? Una morte inevitabile o ci sono responsabilità mediche? Non si sono mai rassegnati e hanno ottenuto, tramite l’avvocato Rosalba Di Gregorio, la recente riapertura del caso che era stato chiuso dopo due richieste di archiviazione.a chiedere al perito di “procedere con incidente probatorio a biologia comparativa fra il profilo genetico del campione placentare in sequestro e profilo genetico delle persone offese, al fine di accertare se la placenta in sequestro sia effettivamente quella” della madre.Nata in clinica una domenica di ottobre è morta all'indomani. Il papà, un ingegnere, si era rivolto subito alla polizia contestando omissioni e ritardi da parte dei medici che ebbero in cura la moglie. La Procura ha aperto subito un’indagine. Il pubblico ministero Renza Cescon ha iscritto sul registro degli indagati Manuela Vercio (ostetrica), Ettore Agugliaro (anestesista), Laura Carlino, (ginecologa di fiducia della paziente), Silvia Galletti e Roberta Lubrano (ginecologhe di turno il giorno del parto). Per due volte la Procura ha chiesto l’archiviazione dell’indagine. Poi, la riapertura e ora il clamoroso esito della perizia.