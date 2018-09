Ha confessato il sedicenne fermato nelle scorse ore dalla Procura dei minori per l'omicidio di. Le indagini sono partite subito dopo il ritrovamento del cadavere, scoperto ieri sul fondo di un pozzo, a Tiola di Castello di Serravalle (Bologna).Balboni era uscito di casa intorno alle sette di lunedì 17 settembre, per il suo primo giorno di scuola, ma da allora se ne erano perse le tracce. I genitori si erano rivolti anche alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?", nella speranza di avere notizie del figlio scomparso. Ma - secondo quanto si evince dalle ricostruzioni delle ultime ore -, ucciso probabilmente a seguito di una lite con il coetaneo. Sul suo corpo è stata ritrovata, una revolver calibro 38 che il presunto assassino ha dichiarato di aver sottratto al padre. Intanto, per il sedicenne reo confesso è stato richiesto l'arresto dal pm di Bologna Alessandra Serra.