"Un fatto gravissimo sul quale chiederemo conto e ragione all'amministrazione. E' inaudito che la sicurezza dei nostri figli sia messa a rischio proprio nel luogo in cui maggiormente dovrebbero essere tutelati", dice Giuseppe Manzella, presidente del consiglio comunale di Cinisi. Rincara la dose il consigliere Salvina Di Maggio:

"Un'amministrazione che permette che accadano episodi del genere deve andare a casa! E dire che appena un anno fa il comune avrebbe dovuto partecipare a un bando per la messa in sicurezza della scuola. Si è arrivati solo alla fase di progettazione e poi non se ne è fatto più nulla".

Per fortuna nessun bambino è rimasto coinvolto, perché a quell'ora gli alunni si trovavano già in classe, ma grosse parti dell'intonaco sono finite sulle scale e avrebbero potuto provocare conseguenze tragiche.