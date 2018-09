E' ricoverato in prognosi riservata al Centro Grandi Ustioni di Catania un 64 enne di Comiso (Ragusa) colpito dall'esplosione di una bombola di gas mentre stava per fare colazione. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, ci sarebbe stata una fuga di gas dalla bombola gpl che si trovava in cucina per via di una valvola difettosa. Trasportato all'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria, è stato successivamente trasferito in elisoccorso a Catania.(ANSA).