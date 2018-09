PALERMO - La corte d'appello di Palermo, presieduta da Mario Fontana, ha ridotto la pena inflitta in primo grado a Giovanni Cancemi, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Pagliarelli, imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Condannato in primo grado a 10 anni e 8 mesi, in continuazione con una precedente condanna avuta nel processo Gotha, Cancemi si è visto ridurre la pena a 9 anni e 4 mesi. Cancemi era difeso dall'avvocato Tommy de Lisi. A denunciarlo fu la vittima dell'estorsione, un imprenditore gelese, che raccontò agli inquirenti, a distanza di 5 anni dalla richiesta di pizzo, di aver subito le pressioni del racket. In particolare l'imputato avrebbe chiesto alla ditta, che stava effettuando lavori al Parco d'Orleans, 20mila euro. (ANSA).