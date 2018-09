Densissimo il programma rivolto a insegnanti, genitori, educatrici e educatori. Più di 30 i laboratori esperienziali suddivisi in tavoli tematici, selezionati a partire da una partecipatissima call pubblica, con scuole, centri antiviolenza, associazioni e singoli, università. A questi si aggiungono assemblee plenarie, approfondimenti, teatro, mostre e librerie per grandi e piccoli.

Partecipare a Educare alle Differenze quest’anno più che mai significa fare resistenza politica, culturale e sociale in risposta a chi governa con le armi retoriche dell’odio e con misure politiche disumane che minano lo stato di diritto.

In un dibattito politico avvelenato e integralista, che nega la pluralità delle famiglie e la violenza di genere come fattore strutturale, nel quale si alimentano pregiudizi di ogni genere, Educare alle Differenze significa battersi per i diritti di tutti e tutte, per l’inclusione e il riconoscimento delle differenza come valore, per costruire una società giusta, equa, laica, libera, plurale. Dentro e fuori la scuola.

L’evento, come sempre totalmente autofinanziato e autorganizzato, è progettato dalla Rete nazionale Educare alle Differenze, costituita nel 2017 per dare forma al grande percorso di mobilitazione nato nel 2014 che ha visto fino a oggi migliaia di partecipanti e centinaia di organizzazioni sostenitrici.

diventa simbolo di un’apertura verso il Mediterraneo, costituendo un’occasione unica per conoscere da vicino tutte quelle realtà ed esperienze- di tutta Italia ma soprattutto del Sud- che ogni giorno lavorano per gli stessi obiettivi: la prevenzione della violenza maschile contro le donne, il contrasto a omofobia e bullismi, l’educazione sentimentale e sessuale, la lotta a ogni altro tipo di pregiudizio ed esclusione e il contrasto agli stereotipi di genere.