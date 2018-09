, nell'ambito dell'indagine sulla cosiddetta 'firmopoli'. Lo ha deciso il gip, Andrea Migneco, che ha accolto la richiesta avanzata dalla procura aretusea nei confronti di 12 dei 13 indagati per il caso delle presunte firme false alle candidature delle Amministrative 2013. Garozzo figura tra i 12 che dovranno affrontare il processo e l'accusa di falso, mentre per l'ex consigliere comunale Salvo Sorbello è stato deciso il non luogo a procedere. L’udienza è stata fissata il 17 settembre 2019.Il caso venne denunciato dal verde Peppe Patti nel 2016. Che oggi commenta: "Il dato politico è di grande rilevanza", sostenendo che a Siracusa "la democrazia è stata falsata". Tra gli imputati anche l’attuale vice presidente del consiglio comunale, Michele Mangiafico, l'ex assessore alle Politiche sociali, Liddo Schiavo, gli ex consiglieri comunali Luciano Aloschi, Sebastiano Di Natale, Natale Latina, Riccardo Cavallaro, i tre funzionari pubblici Ignazio Leone, Salvatore Gianino ed Ettore Manni e i due ex consiglieri provinciali Sebastiano Butera e Nunzio Dolce.