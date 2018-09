è stata ospite della Feltrinelli di Palermo, per incontrare i fan e firmare le copie del nuovo album, "Love".

Centinaia i ragazzi che hanno preso d’assalto la libreria per poter incontrare il gruppo rivelazione degli ultimi anni della musica italiana, molti dei quali accompagnati dai genitori e provenienti da tutta l’Isola. Il trio si è concesso ai numerosi fan per scattare le foto di rito e autografare le copie del nuovo cd. "Seguo i TheGiornalisti da sempre - dice una delle tante ragazze in attesa della band - perché mi piacciono le loro canzoni e rappresentano una novità nel panorama musicale italiano".

Il disco si chiama “Love”, perché per il trio guidato da Tommaso Paradiso, rappresenta la risposta a tutto: all'odio, ai tempi in cui viviamo, la risposta al veleno, a quello che passa sui social network.

