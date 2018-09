Palermo - Per la tappa numero 100 del suo tour che lo sta vedendo impegnato in tutti i comuni siciliani, ha invitato a tavola tutti gli abitanti del più piccolo comune della Sicilia. L’iniziativa è del deputato europeo del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, che ha deciso di festeggiare in questo modo a Roccafiorita (Messina) il centesimo comune del suo #SiciliaIn390tappe, il tour che lo sta vedendo impegnato a toccare letteralmente tutti i comuni siciliani entro la prossima primavera. L’appuntamento, organizzato insieme al sindaco della cittadina messinese Concetto Orlando e ad alcuni simpatizzanti, è in programma sabato 29 settembre alle ore 12.30. “L’idea - spiega Corrao - è quella di poter avere il privilegio di stringere la mano a tutti gli abitanti del Paese, condividere con loro la tavola e più in generale, quella di conoscere a fondo ogni criticità, pregio, emergenza o eccellenza di ciascun comune della Sicilia. Ovviamente, stiamo macinando molti chilometri e ho pochissimo tempo a disposizione perché i lavori di delegazione tra Bruxelles, Roma e Strasburgo impegnano moltissimo, ma è una sfida davvero stimolante. Molte delle nostre azioni istituzionali, derivano proprio dalla conoscenza dei territori e dalle istanze dei cittadini. Non ultima ad esempio è l’abolizione delle aste a doppio ribasso per determinare i prezzi con i quali la grande distribuzione mette in commercio i prodotti dell’agroalimentare. Un provvedimento che ha incassato l’ok anche dalla commissione deve del Parlamento Europeo”. Insieme a Corrao ci saranno tra gli altri, la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana, i deputati M5S all’Ars tra i quali Antonio De Luca e Luigi Sunseri, la testimone di giustizia e neo deputata alla Camera Piera Aiello ed ancora altri portavoce e simpatizzanti.