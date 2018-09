Nel 2016 è stato premiato ‘Cane Eroe della città di Palermo’ per dei salvataggi che ha effettuato nella stagione balneare dello stesso anno, dice Alessandro Montes, unità cinofila operativa di salvataggio. Otto - questo il nome del labrador nero di cui Alessandro è il responsabile - da quattro anni è addestrato al salvataggio e oggi è operativo insieme ad altri undici cani come cane bagnino nella spiaggia di Mondello. L’anno scorso, ha iniziato anche la carriera di attore prendendo parte alla fiction “Il cacciatore” andata in onda su Rai2, dove ha fatto il cane di ricerca esplosivi dei carabinieri.Dal 2016 inizia a fare la prima stagione in ausilio al personale di salvataggio della Mondello Italo belga, che ha proseguito come servizio nel 2017 e in questa stagione 2018; “ed è in tutti e tre gli anni, nei fine settimana di luglio e agosto, che sono i periodi di massima concentrazione sia di turisti che di gente locale, che diamo supporto al personale dell’Italo belga per l’espletamento delle attività di salvataggio” aggiunge Montes. Attualmente sono quindi dodici le unità cinofile operative autorizzate a lavorare a Mondello.Quest’estate Otto ha ritrovato un ragazzino tredicenne polacco disperso da ore. “Erano madre e figlio in vacanza e il ragazzo non si trovava da due ore - racconta Alessandro – non riuscivano a ritrovarlo né capitaneria di porto, né polizia, né vigili del fuoco; grazie all’intervento di Otto in spiaggia che è riuscito a individuare rapidamente il ragazzo siamo riusciti a intervenire”. Da quel momento la fama di Otto è notevolmente aumentata.Il piccolo eroe a quattro zampe però, nonostante la fine della stagione balneare, non conosce il termine “vacanza”. “La stagione in spiaggia di salvataggio si concentra a luglio e ad agosto; però noi a partire dal mese di aprile fino al mese di novembre facciamo assistenza a tutte le manifestazioni sportive nautiche che si svolgono nelle acque di Palermo. Adesso il 30 settembre faremo l’assistenza al Triathlon città di Palermo. I nostri cani, da buoni cani di salvataggio e da buoni cani di protezione civile, in vacanza non ci vanno mai. Ricevono addestramento continuo che avviene tutti i giorni”.