RAGUSA - Dimenticarono una garza all'interno dello stomaco di una donna che avevano operato e per questo errore tre medici e due infermieri, all'epoca dei fatti, in servizio nell'Ospedale 'Maggiore' di Modica, sono stati condannati dal Tribunale di Ragusa a due mesi di reclusione ciascuno. La paziente nei quindici giorni successivi accusò un'occlusione intestinale. La garza fu poi asportata in una operazione effettuata nell'ospedale "Civile" di Ragusa.(ANSA).