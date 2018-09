Un uomo di 66 anni. Gli operatori del Suem 118 hanno ritrovato il corpo senza vita davanti una fermata dell'autobus. Si chiamava Daniele Rizzardini e - secondo quanto riferito dai sanitari - si era recato al pronto soccorso a seguito di una caduta per cui gli era stato diagnosticato un. I medici gli avevano infatti consigliato di tornare a casa, ma Rizzardini sembrerebbe essere morto pochi minuti dopo l'uscita dalla struttura. L'episodio è avvenuto a Mestre, in provincia di Venezia, mentre l'uomo era originario di Marghera.Sul caso è stato aperta un'inchiesta per comprendere il motivo del decesso da parte della Procura di Venezia. Per Rizzardini è stata quindi disposta l'autopsia dal sostituto procuratore Stefano Buccini.