MODICA (RAGUSA) - 26 SET - Marito e moglie, F. P. C., di 28 anni, e D. S. D. di 24, sono stati arrestati dai carabinieri a Modica (Ragusa) perché sorpresi in casa a spacciare marijuana. I militari, intervenuti con una unità cinofila nella loro abitazione, in via Consortile Mantegna Itria, hanno dovuto fare i conti con uno dei due pitbull che la coppia aveva in casa, che ha costretto un militare a scavalcare una recinzione per evitarlo. Per questo motivo i due sono accusati anche di violenza a pubblico ufficiale. Il marito ha cercato di disfarsi, buttandolo dalla finestra, di un involucro con 21 grammi di marijuana pronti per essere venduti e 160 euro in contanti ma è stato bloccato.(ANSA).