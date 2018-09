E' caccia in città ad uno scippatore che nella serata di ieri è entrato in azione quattro volte nel giro di un'ora. Chi è finito nel mirino ha descritto un giovane che indossava un casco a bordo di uno scooter nero che con pochi movimenti fulminei si è impossessato dei bottini e si è poi dileguato.Il malvivente le si è avvicinato mentre si trovava sul marciapiede e le ha rubato la borsa in cui c'erano cellulare, soldi e documenti. Poco dopo l'uomo ha colpito in via Emerico Amari, strappando dalle mani di un giovane un cellulare e dileguandosi per le strade del Borgo Vecchio.: in questo caso è stata presa di mira una donna che dopo lo scippo ha tentato di inseguire e bloccare il ragazzo, ma nulla da fare, ha fatto perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti.a. In tutti e quattro i casi è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per risalire al malvivente. Al vaglio ci sono le telecamere delle zone in cui il giovane ha colpito.