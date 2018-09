Dopo la partenza con la safety car di ieri, in una giornata destinata esclusivamente al cosiddetto "question time", oggi l’aula ha provato a esaminare alcuni ddl. Che sono stati, in qualche caso rinviati in commissione, in altri semplicemente "congelati" in vista di una nuova discussione.

È stata rinviato il parere sullo Statuto e la discussione su tutti i disegni di legge. Se ne riparlerà al mezzogiorno di venerdì quando scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti.

L’aula era chiamata a fornire il proprio parere su un disegno di legge costituzionale in esame al Parlamento nazionale. La materia non è competenza diretta dell’Ars che sulla modifica dello Statuto regionale deve esprimere un parere entro due mesi dalla richiesta. Proprio questo è il tema che gli onorevoli sono stati chiamati ad affrontare.

Le modifiche proposte erano sostanzialmente tre: passare

da un mero parere a un atto che esprime un’intesa e quindi capace di vincolare il parlamento nazionale; allungare da due a tre mesi i tempi utili per l'esame; il cambio del numero necessario di voti favorevoli per far passare il parere: dalla maggioranza dei componenti ai due terzi dei deputati.

Dietro ad una operazione di facciata che parla di “intesa” fra Parlamento nazionale e Assemblea Regionale, si cela infatti un tentativo di “blindare” le modifiche che saranno decise a Roma e sulle quali la Sicilia non avrà di fatto possibilità di intervenire per difendere gli interessi della Sicilia.

Adesso - conclude la deputata - dovremo tenere gli occhi aperti perché in un momento di grande confusione istituzionale, norme come questa possono trasformarsi nel grimaldello per scardinare i diritti dei siciliani".

quelle sulla dichiarazione di affiliazione alla massoneria, sulla vendita diretta dei prodotti agricoli e sulla scelta dei revisori dei conti nelle società partecipate e negli enti regionali. Come è andata?Infatti, il parere favorevole della commissione statuto e l’opinione favorevole espressa del vicepresidente della Regione Gaetano Armao, non sono bastati a convincere l’aula dell’opportunità del voto favorevole. Il rinvio è stato richiesto da un coro bipartisan formato da Eleonora Lo Curto dell’Udc, Marianna Caronia del Misto, Giuseppe Lupo del Pd e Gianfranco Cancelleri del M5s."Fa specie - dice il deputato - vedere come dopo due mesi dal suo insediamento, la commissione statuto di quest’Assemblea inviti la deputazione tutta ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge presentato da tre senatori sudtirolesi Durnwalder, Steger e Unterberger recante modifiche sulle procedure di revisione dello statuto. Non vi è traccia - prosegue - dei temi che dovrebbero solcare l’attività di questa commissione che ha “parcheggiato” insularità, zone ad economie speciali, defiscalizzazione dei carburanti e altre questioni cruciali tanto attese dal popolo Siciliano"."Oggi - commenta- siamo riusciti a bloccare momentaneamente l’iter di un disegno di legge nazionale che potrebbe colpire al cuore l’Autonomia della Sicilia e dei siciliani.Il termine per la presentazione degli emendamenti scadeva stasera alle 21.00 ma dal dibattito è emersa la necessità di "approfondire tecnicamente" la questione. Il democraticoha elogiato l’iniziativa legislativa ma ha denunciato per primo la mancanza di chiarezza della proposta di legge. "L'agricoltore che dovrà leggerlo - ha commentato - avrà bisogno di un consulente giuridico". La richiesta di rinvio ha ottenuto un ampio consenso, così il vicepresidente Di Mauro ha approvato le richieste dell’aula di rinviare la presentazione degli emendamenti a venerdì a mezzogiorno.Gli onorevoli hanno sollevato opinioni discordanti pur nello spirito di un'approvazione della legge tanto cheche della proposta è relatore ha ammonito: "Questo disegno di legge non diventi una parodia e piuttosto che proporre obblighi dichiarativi ulteriori si dica chiaramente 'questa legge non la voto'". Anche in questo caso, così, è slittato l'approvazione della legge e il termine per presentare gli emendamenti.nonostante le proteste di pezzi dell'opposizione. La legge prevede, in sostanza, che i revisori delle società partecipate e degli enti regionali vengano scelti mediante sorteggio. Se ne riparlerà, anche in questo caso, la prossima settimana.