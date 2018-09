BUSETO PALIZZOLO (TRAPANI) - Dopo Palermo, un altro grande show dedicato ai cavalli arabi in Sicilia. Sabato 6 e domenica 7 ottobre, presso il centro ippico “Pietra dei fiori”, nel comune di Buseto Palizzolo (località Bruca), si svolgerà il trofeo “Trapani Arabian Horses Cup – Cat. C (ECAHO) nazionale”. Il concorso di morfologia, promosso dall’ Associazione Nazionale per il Cavallo Arabo ( ANICA), è organizzato dall’Associazione “Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice”, presieduta da Antonio Culcasi. Alla gara di bellezza parteciperanno circa un centinaio di purosangue accompagnati dai loro handler (conduttori). La giuria valuterà gli animali in base a dei parametri ben definiti: tipo, testa e collo, dorso e armonia, arti, movimento.Testa corta, collo arcuato, spalle e pastorali ben inclinati. Sono alcuni dei tratti distintivi del cavallo arabo, noto anche per la sua forza e resistenza essendo stato utilizzato per secoli dalle tribù beduine nel deserto. Gli show di morfologia servono proprio per selezionare gli esemplari migliori per consentire di mantenere la purezza della razza.Un fine settimana all’insegna dell’equitazione per appassionati e semplici curiosi al centro ippico “Pietra dei Fiori” dove contestualmente, in un altro campo, si disputerà la quarta e ultima tappa del Trofeo Sicilia Gold, circuito regionale di gare di salto ad ostacoli. Le categorie in concorso saranno C115, C120/C125, C130, C140. Al termine, verranno premiate i migliori tre binomi, cavallo-cavaliere, di tutte le categorie del Trofeo.