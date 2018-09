a Palermo, per sbloccare la situazione della linea ferrara che collega la città all’aeroporto ha sortito gli effetti sperati: nel giro di alcune settimane, forse dieci giorni, gli utenti potranno tornare a viaggiare sui binari per raggiungere lo scalo.delle gallerie Notarbartolo, Francia, San Lorenzo e Tommaso Natale del passante. Adesso la Prefettura potrà emanare i decreti di emissioni dei piani di emergenza e soccorso, poi sarà la volta dell’esercitazione di emergenza, (prevista per venerdì) della certificazione terza e infine tutto l’incartamento andrà a Firenze, all’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, cui toccherà l’ultima parola.