Bill Cosby, ieri, è uscito dall'aula di tribunale in manette. La sentenza decisa per l'attore 81enne da un tribunale della Pennsylvania è dai tre ai 10 anni in una prigione statale. L'ex 'papa' buono e sorridente della tv Usa e dei Robinson era stato condannato per aggressione sessuale nel 2004 nei confronti di Andrea Constand, una ex dipendente della Temple University. Intanto andrà in carcere.