BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - I carabinieri hanno arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) un uomo di 42 anni per violenza sessuale nei confronti di due minori con meno di 14 anni e di un ragazzo affetto da disabilità psichica, palpeggiato in strada. I genitori di uno dei ragazzi hanno sporto denuncia ai carabinieri. I militari hanno accertato altri due episodi nei quali il quarantaduenne ha abusato di un altro ragazzino in una abitazione abbandonata sul lungomare di Spinesante. Il fratello maggiore della vittima, saputo quanto avvenuto, ha raccontato di essere stato palpeggiato dallo stesso uomo quando andava alle medie, ma di essere riuscito a fuggire e di non aver mai raccontato nulla per vergogna.(ANSA).