. Tempo di bilanci per la Ztl di Palermo, entrata in vigore a fine 2016: un provvedimento che ha fatto discutere, ma soprattutto provocato una pioggia di ricorsi alla Prefettura e al Giudice di Pace.elevati dalla Polizia municipale in meno di due anni: 351.804. Secondo i dati forniti dai vigili urbani alla commissione Bilancio del consiglio comunale, le violazioni in Ztl (tra multe fatte dai caschi bianchi e quelle frutto delle telecamere) seguono un trend crescente: nel 2016 le violazioni sono state 1.455, nel 2017 sono arrivate a 195.771 e quest’anno, da gennaio a luglio, si è toccata quota 154.578.per 126.922 euro nel 2016, 15.873.656 euro nel 2017 e 12.515.978 nel 2018, per un totale di 28 milioni e mezzo di euro; considerando chi ha usufruito dello sconto, la cifra scende a 126,1 milioni. Peccato però che ad oggi Palazzo delle Aquile abbia riscosso “solo” 9,1 milioni, cioè un terzo del previsto, di cui un milione e mezzo di spese e 7,6 milioni di sanzioni. Qui però il trend è decrescente: se nel 2017 si è incassato un terzo del previsto (cinque milioni su 15), quest’anno si è scesi a un quarto (circa tre milioni su 12).alla disorganizzazione del Comune, incapace di elaborare un’adeguata pianificazione e programmazione, anche nel settore della mobilità – attacca il capogruppo del M5s Ugo Forello - Infatti una capillare e continua campagna di informazione e, soprattutto, l’istallazione degli indicatori luminosi in ciascun passaggio in Ztl con la segnalazione del varco attivo o non attivo, avrebbero evitato l’irrogazione di centinaia e centinaia di multe a cittadini in buona fede o, semplicemente, distratti. Altro dato che emerge è che, a fronte di tale ingente importo di sanzioni accertato, solo una piccola parte è stato pagato, ovvero circa 7,5 milioni di euro”.a beneficio della salute di tutti – dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 – Le sanzioni sono un deterrente necessario, anche se l’amministrazione deve sforzarsi maggiormente: per chiedere ai palermitani di lasciare a casa l’auto, bisogna offrire loro un trasporto pubblico efficiente e un numero adeguato di parcheggi. La nuova linea del tram, che passerà proprio da via Roma, consentirà di fare a meno più facilmente del mezzo privato”.