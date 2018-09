PALERMO - “L’arrivo dei ministri Bonisoli e Bussetti in Sicilia è il segno della grande attenzione di questo governo per la nostra isola”. Lo afferma il vicepresidente e deputato dell’Ars Giancarlo Cancelleri, che domani e sabato, assieme ad alcuni deputati 5 stelle a palazzo dei Normanni, seguirà il ministro dei Beni culturali durante la sua visita a Palermo, Mazara e Messina. Tra le tappe nell’agenda del ministro per il weekend siciliano, particolarmente cara a Cancelleri e al Movimento 5 Stelle Sicilia è quella di Mazara, dove Bonisoli visiterà “Periferica project”, l’iniziativa finanziata dai deputati del 5 stelle regionali con la donazione di parte dei propri stipendi e che ha portato al recupero di una cava abbandonata per realizzare, attraverso processi formativi, artistici e culturali, il primo parco culturale della città. “Un posto che fino a poco tempo fa era abbandonato ed ora riesce ad attirare perfino l’attenzione di un ministro – afferma Cancelleri – è per noi una medaglia e la dimostrazione che la politica al servizio del cittadino potrebbe essere un potentissimo volano per l’economia. I 120 mia euro con cui abbiamo finanziato il progetto mazarese ora valgono molto di più, la politica ne tenga conto e investa sui giovani e sulle loro idee”.Il ministro Bonisoli a Caltanissetta, prendendo parte al pontificale in onore del santo patrono San Michele, visiterà l'area che accoglie i gruppi sacri della Settimana Santa. "L'attenzione del ministro verso i gruppi sacri della Settimana Santa, icona non solo religiosa della nostra comunità - continua Cancelleri - è volta alla valorizzazione di queste meravigliose opere d'arte. L'aiuto del ministero nel riconoscimento da parte dell'Unesco diventa con questa visita un punto di partenza davvero importante per la nostra città".