PALERMO - Traffico in tilt nella zona del ponte Ammiraglio a Palermo. Nel pomeriggio si sono staccati dei calcinacci dalla galleria che si attraversa per andare in direzione del rione Guadagna. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la galleria e i vigili urbani per tentare di regolare il traffico. Inevitabili le ripercussioni in negativo alla circolazione che sta lentamente tornando alla normalità.