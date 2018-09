Con l’approvazione della Finanziaria per il 2018 era stata fissata l’assunzione in Resais dei lavoratori del bacino a partire dal primo gennaio 2019. Ma dopo l’impugnativa del governo centrale davanti alla Corte costituzionale, i termini si dilatano e sfumano le certezze. E così, oggi il tema è stato al centro di una lunga audizione in commissione Bilancio all'Ars.e potrebbe essere troppo tardi così, la domanda è d’obbligo: mentre si attende che la Consulta decida se la legge è costituzionale o meno, i Pip che fine fanno? Occorre firmare il contratto in Resais o bisogna aspettare il giudizio della Corte?e per questo negli ultimi giorni la commissione Bilancio ha ascoltato i sindacati e le loro richieste per impedire che una norma nata per beneficiare i lavoratori diventi il motivo della loro rovina. Occorre capire anzitutto se gli ex Pip dal 2019 devono essere assunti in Resais malgrado ci sia un'impugnativa presso la Corte costituzionale in sospeso o se è necessaria una norma di salvaguardia per allungare i tempi dell’assunzione fino al giudizio della Corte. Poi occorre riuscire a comprendere se, senza una nuova norma di legge, il primo gennaio, i Pip usciranno dal bacino o se l’attuale legge permette di rimanervi senza che bisogni approvare nuove regole che potrebbero aumentare la confusione e potrebbero essere esposte a nuove censure del governo nazionale.e se ne fa portatore il presidente(Forza Italia): “Bisogna evitare in qualsiasi modo che per la premura di qualcuno di firmare i contratti in Resais, si facciano uscire gli ex Pip dal bacino, per farli ritrovare disoccupati e senza sussidio dopo un eventuale decisione della Consulta di dichiarare incostituzionale la legge”. Insomma, sarebbe un danno doppio: non solo quello di non vedere realizzati gli effetti sperati dalla Finanziaria 2018 e cioè la contrattualizzazione ma addirittura di non vedersi più attribuito il sussidio che attualmente la Regione eroga ai 2686 ex Pip.Alla seduta è intervenuto il vicepresidente della Regione, sentito dalla commissione per raccontare lo stato del ricorso alla Consulta, essendo l’assessorato all’Economia quello titolato a difendere le norme della finanziaria impugnata. “Il governo regionale – dice Armao – ha presentato la difesa sull’impugnativa dello Stato e dati i rilievi processuali presentati dal governo centrale non è sbagliato sperare in un esito positivo”.Ma gli esiti del giudizio sono imprevedibili e il tema urgente è capire cosa accadrà il due gennaio. Qui gli interventi si dividono.(Misto) ha chiesto di “prevedere la possibilità di rientro nel bacino nelle more della contrattualizzazione, per impedire che nel caso di esito negativo del giudizio queste persone perdano il sussidio”. Numerosi interventi in commissione, come quelli di(Forza Italia) ed(Sicilia Futura) hanno puntato sulla tutela della presenza dei lavoratori nel bacino facendo valere la norma della Finanziaria per cui “ai soggetti iscritti nell’elenco ad esaurimento che non transitano, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al reddito in atto assicurate dalla normativa vigente”.(Pd) ha indicato invece la necessità di essere comunque cauti e ha annunciato: “Presenterò un emendamento perché i termini della legge siano allungati dal primo gennaio alla data sentenza. Senza questa previsione, infatti, i Pip rischierebbero di perdere anche la tutela attuale”. Una linea in parte condivisa dal deputatoche però rilancia asserendo alla necessità di affrontare con una sola riforma a tutte le vicende del precariato siciliano. "Bisogna dare seguito alla legge - ha detto invece(Udc) che il parlamento siciliano ha approvato, anche nelle more del giudizio pendente presso la Consulta. Il governo Musumeci ha già resistito all’impugnativa del Consiglio dei Ministri, difendendo lo spirito della legge siciliana. Ora occorre mettere in sicurezza questi lavoratori, ex Pip, che da diciotto anni prestano servizio nell’Amministrazione regionale".Durante l’audizione, così, c’è stato chi ha chiesto una contrattualizzazione in Resais a tempo determinato, chi ha pensato di fare valere il primo comma dell’articolo 64 e così di presentarsi il due gennaio alla Resais per firmare i contratti, e chi invece ha proposto una soluzione politica al problema, avviando presso la commissione Bilancio un tavolo fra governo regionale e governo nazionale o chiedendo alle forze regionali presenti nella maggioranza del governo centrale di presentare la richiesta di ritiro del ricorso statale. A questa pluralità di vedute ha posto un freno il dirigente regionale dell’assessorato al Lavoro Francesca Garoffolo che ha evidenziato quanto sia rischioso modificare il contenuto di una norma al vaglio della Corte costituzionale.Nulla è accaduto dopo quasi sei mesi dall’approvazione della Finanziaria e della norma che doveva dare una certezza lavorativa agli ex Pip, con la firma del contratto di lavoro presso la Resais. Altri mesi dovranno passare per comprendere quale sarà l’epilogo della vicenda. Nel frattempo i Pip continueranno ad essere in cima delle urgenze politiche da affrontare.