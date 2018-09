. Lo annuncia lo stesso senatore renziano in un post, definendo l'appuntamento del 5 e 6 ottobre al teatro Santa Cecilia di Palermo “un mix tra festa de l’Unità e Propaganda Live, con lo sguardo rivolto ai Social”.“Ci avviciniamo alla terza edizione della “Leopolda del Sud”, l’hanno chiamata così e ci sta. Parleremo infatti di mezzogiorno d’Italia e di mezzogiorni del mondo. Lo faremo con tanti ospiti nazionali, senza dimenticare le esperienze territoriali", dice Faraone. L'iniziativa si chiamerà “Mezzogiorno tutti i giorni”.“Andiamo alle prima novità. Innanzitutto la terza edizione - scrive Faraone su Facebook - cambia decisamente format. Sarà un mix tra una festa de l’Unità e la scanzonatissima trasmissione di Diego Bianchi “Propaganda Live”. Un restyling che l’avvicina di più ad un talk che ad un congresso di partito, perché il nostro obiettivo rimane quello di avvicinare i cittadini e non di farli scappare. Approfondimento senza mai metter da parte il divertimento. Allora abbiamo pensato di coniugare idee e progetti con l’arte e con la musica. Insomma, con tutto ciò che unisce e non divide. Niente, quindi, sale di alberghi o stanze polverose tipiche dei convegni di partito; dopo le Fabbriche Sandron abbiamo scelto il Santa Cecilia, tempio del Jazz”.“Seconda novità: non ci saranno i tradizionali tavoli tematici - continua il senatore Dem - ma sessioni di un’ora aperte al pubblico. Parola d’ordine: condivisione. Dal palco i nostri ospiti interagiranno con tutti i partecipanti. La diretta Facebook e il Live Tweet consentiranno non solo di seguire la due giorni da lontano ma di poter interagire con gli ospiti. Radio Radicale, inoltre, trasmetterà in diretta i nostri lavori”.“Terza novità: a battere il tempo - aggiunge Faraone - tra una sessione e l’altra, ma anche tra un intervento e l’altro, non sarà il tradizionale cronometro digitale ma la musica. Sarà con noi Gaetano Castiglia, 13 anni, di Lercara Friddi, enfant prodige che ha cominciato a suonare ad appena quattro anni. Con la sua tromba, con il jazz, accompagnato dai maestri della scuola del Brass Group, darà il ritmo alla due giorni. Quarta novità: niente slide e grafici: le sessioni tematiche saranno raccontante in diretta e su un maxi schermo da un vignettista, perché la politica senza la graffiante satira è davvero noiosa”.“Infine gli ospiti. Ci saranno - conclude Faraone - tante donne e uomini della politica, ma non solo. Usciamo dal recinto partito con un solo paletto: inviteremo tutti tranne gli esponenti del governo Lega Cinquestelle e chi preferisce Pontida al Sud. Hanno già dato la loro adesione:. Tanti ancora stanno aderendo e vi aggiorneremo. Soprattutto sugli esterni. A moderare tanti bravi giornalisti. Una sola anticipazione, Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Una sola raccomandazione: per facilitare il lavoro dei volontari, iscrivetevi da subito all’indirizzo di posta elettronica: mezzogiornotuttiigiorni@gmail.com”.