Con un gesto fulmineo le ha strappato la collanina d'oro, poi si è dato alla fuga verso la via Roma. A riprendere ogni suo movimento, le telecamere che si trovano nella zona, in particolare quelle dell'attività commerciale di Gianluca Calì, l'imprenditore che si è ribellato al pizzo denunciando e facendo arrestare i suoi estorsori.. A finire nel suo mirino è una donna americana che cammina aiutandosi con un bastone, colta di sorpresa e derubata in pochi istanti."Ho pubblicato le immagini - spiega Calì - perché si tratta di episodi che provocano gravi conseguenze al nostro turismo. Quella donna, che poi abbiamo aiutato in tutti i modi, chiamando pure i carabinieri, era arrivata da poco in città ed è stata scippata di una catenina a cui teneva molto"."Facciamogli vedere di cosa sono capaci i palermitani onesti, condividiamo e facciamolo arrestare. Contattate i carabinieri se potete fornire indicazioni utili". Il giorno prima, infatti, ne erano stati messi a segno quattro nel giro di un'ora, in via Sammartino, via Emerico Amari, via Marco Polo e un un altro in corso Vittorio Emanuele. Anche in quest'ultimo caso ad essere presa di mira è stata una turista: un giovane è fuggito con la sua borsa.