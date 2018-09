PARTINICO (PALERMO) - "L’amministrazione comunale di Partinico, con una delibera di giunta, ha dichiarato l’impossibilità a stabilizzare di 200 dipendenti a contratto. Nella delibera firmata dal sindaco Maurizio de Luca e dagli assessori, si dice che la procedura di stabilizzazione non può proseguire poiché l’ente si trova in stato di dissesto". Questo quanto si legge in una nota del sindacato Csa, che contesta la decisione dell'amministrazione visto che ancora il consiglio comunale non si è pronunciato sulle condizioni delle casse comunali.“Il sindacato Csa manifesta la sua preoccupazione per il mantenimento dei livelli occupazionali e di servizi resi dal Comune di Partinico. Non vorremo che a pagare le conseguenze di un dissesto, che tra l'altro non è preceduto da una delibera consiliare, siano solo i dipendenti del Comune e in particolare i precari. La segreteria provinciale - dichiara Gianluca Cannella Segretario Provinciale del sindacato Csa - chiede pertanto un incontro urgente con la nuova amministrazione. L'auspicio e di trovare un percorso condiviso per la stabilizzazione di questi lavoratori”.