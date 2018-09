Proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera di Palermo e dei carabinieri della compagnia San Lorenzo che, nella giornata di ieri hanno eseguito diversi controlli su venditori ambulanti e pescherie palermitane ed in particolare in zona delle borgate marinare a Partanna Mondello e Barcarello. Nel dettaglio, Nel dettaglio,

sono scattate sanzioni amministrative per un totale di seimila euro con relativi sequestri per circa novanta chili di vari prodotti ittici, di cui soltanto trenta sono stati dichiarati idonei al consumo alimentare.

Inoltre, a carico di un ambulante è stata elevata una sanzione amministrativa di quattromila euro, per aver intralciato le operazioni di polizia: alla vista degli agenti ha lanciato per terra parte dei prodotti ittici che aveva messo in vendita.

Alle operazioni hanno partecipato i veterinari dell’Asp di Palermo.

I prodotti ittici considerati adatti al consumo sono stati devoluti in beneficenza. "Si tratta di un'attività di controllo fondamentale - spiegano i carabinieri - volta a tutelare il

consumatore onde scongiurare pericolo per la salute pubblica e prevenire comportamenti illeciti a tutela della risorsa ittica".