E' la storia di due giovani donne di Cinisi, nel Palermitano, decedute a distanza di poche ore l'una dall'altra mentre si trovavano nelle loro rispettive abitazioni. Si tratta di Francesca Vitale, 40 anni, e Mary Cipriano, 46 anni, entrambe residenti nel paese alle porte della città.Due notizie che hanno sconvolto la cittadina e tutti coloro che conoscevano le due donne. "La comunità di Cinisi è affranta - dice il sindaco Giangiacomo Palazzolo - per due gravissime perdite. Ricordiamo la solarità e la gioia di vivere di queste due donne, preghiamo e abbracciamo le due meravigliose bimbe che lascia Mary Cipriano. Il paese è sconvolto - sottolinea - siamo davvero tutti increduli per quello che è accaduto. La nostra comunità si unirà ancora una volta per cercare di far sentire la propria vicinanza alle due famiglie colpite dalla tragedia"."Non volevo crederci fino all'ultimo - scrive Rosaria su Facebook, vicino ad una foto di Francesca Vitale - ma ora devo accettare la realtà. Mi mancherai tantissimo, lascerai un vuoto enorme". "Due angeli - aggiunge Francesco - due donne che avevano ancora una vita davanti, ma che il Signore ha voluto al suo fianco. Resterete sempre nel nostro cuore". "Ma cosa sta succedendo? - Scrive Mariella sul social network - due tragedie nello stesso giorno portano via due donne splendide. Sono sconvolta, la vita è ingiusta".