Domani, sabato 29 settembre e domenica 30, per la prima volta a Palermo si disputerà una prova ufficiale E.N.C.I. di Agility, organizzata da Kennel Club Palermo, storico gruppo cinofilo del capoluogo.L’Agility è un vero e proprio sport al quale si partecipa in coppia "cane-conduttore". È necessaria una grande intesa e sintonia fra i due, oltre che una preparazione specifica. Durante la prova, il conduttore “dirige a distanza” attraverso precisi comandi il cane, che nel suo percorso all’interno del campo affronta numerose prove: slalom fra birilli, passaggio attraverso copertoni e tubi (morbidi e rigidi), salto in alto, salto in lungo, muretti e palizzate da scavalcare, bascule e passerelle da attraversare.L’appuntamento è, sia sabato 29 che domenica 30 settembre, dalle ore 9,30 presso il campo sportivo “AEC” (di Giorgio Di Cara e dell'istruttore cinofilo Marcello Muratore) in via Giovanni Di Stefano 8, a Palermo (vicino il centro commerciale Forum). L’ingresso è gratuito.Sono circa 40 i “binomi” (ossia le coppie cani-conduttori) iscritti nelle due giornate di gara e provenienti da tutta la Sicilia. Giudice della prova sarà la signora Livia Pivetta Piccinni (di Milano).“È una disciplina ancora poco praticata e conosciuta in Sicilia – dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club – il nostro obiettivo è diffonderla e radicarla anche qui, come già avviene in altri territori italiani. Le gare di Agility rappresentano appuntamenti molto attesi dai partecipanti, ma anche un vero e proprio ‘spettacolo’ per il pubblico, sono prove belle e entusiasmanti alle quali assistere”.