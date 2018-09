"Il Comune ha presentato la richiesta oggi - spiega l'avvocato comunale Giovanni Airò Farulla - perché solo alla precedente udienza è stato contestato il reato di cui all'art. 41 bis. In ogni caso, seguendo l'indicazione del sindaco, l'amministrazione riproporrà la costituzione di parte civile alla prima udienza del dibattimento che seguirà al probabile rinvio a giudizio".

CALTANISSETTA - Il Pm Stefano Luciani ha chiesto il rinvio a giudizio dei poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo e Michele Ribaudo accusati di calunnia aggravata nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. Bo, Ribaudo e Mattei erano nel pool investigativo che indagò sull'attentato e, secondo, l'accusa, avrebbero creato ad hoc "pentiti" ai quali avrebbero suggerito una falsa ricostruzione della fase esecutiva della strage. Un vero e proprio depistaggio costato la condanna all'ergastolo a sette mafiosi, estranei all'attentato, ora costituiti parte civile contro i poliziotti. L'udienza preliminare a loro carico si tiene a Caltanissetta e la decisione del gip è attesa in giornata. Ora la parola passa alle parti civili.Il gip di Caltanissetta Gabriella Luparello in mattinata aveva respinto la richiesta di costituzione di parte civile dei nipoti del giudice Paolo Borsellino e del Comune di Palermo presentata all'udienza preliminare a carico di tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla strage di via d'Amelio. Secondo il giudice l'istanza sarebbe tardiva perché il procedimento è in Fase finale. Dopo la decisione del magistrato è cominciata la discussione del Pm.Alla scorsa udienza sin sono costituiti parte civile i figli del giudice Borsellino e della sorella del magistrato, deceduta, Adele, cinque degli accusati ingiustamente dai falsi pentiti e il fratello del magistrato. I loro legali hanno citato in giudizio come responsabile civile la presidenza del consiglio dei ministri e il ministero dell'Interno.