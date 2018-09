. Ieri sera, sul tavolo del Governo è arrivata la nota aggiornata del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che andrà a modificare il documento di economia e finanza e costituirà l'impalcatura della nuova legge finanziaria.Al netto delle tensioni che si sono susseguite nei giorni scorsi, il braccio di ferro fra i partiti della maggioranza e il titolare del Tesoro si è concluso con la vittoria di Lega e Movimento 5 Stelle:. Ci saranno il- con la contestuale riforma dei centri per l'impiego - , la chiusura delle cartelle di Equitalia (la "") e. Presente, infine, anche la proposta disulle pensioni, con l'istituzione della cosiddetta "quota cento". Quest'ultimo punto, infatti, è rimasto assai discusso fino alla fine e il suo inserimento nel pacchetto di provvedimenti ha inasprito i rapporti fra i due vice premier e il ministro Tria, al punto da far ipotizzare possibili passi indietro nel governo. Ma il titolare dell'Economia alla fine ha ceduto.Soddisfazione da parte dei ministri 5 stelle, che al termine del vertice sono usciti in balcone a salutare i militanti. Davanti a Montecitorio c'erano infatti alcuni manifestanti grillini, accorsi per festeggiare l' "ok" a quella che il vice premierha definito "Una manovra di popolo". E sulla possibile bocciatura al testo da parte della Commissione Europea, il leader grillino ha affermato: "Non temiamo sconti con l'Ue". Per il vice premier leghista, la nota di aggiornamento del Def è "un passo verso la civiltà" e anche per lui nessun problema sui possibili effetti futuri ("I mercati se ne faranno una ragione").Intanto, questa mattina mattina. Una situazione delicata, secondo il commissario europeo agli Affari Economici Pierre Moscovici, che ha definito "esplosivo" il debito italiano, paventando la possibilità che l'Italia venga punita dall'Ue per una legge di bilancio troppo rischiosa. Preoccupazione anche da Confindustria, espressa dal presidente nazionale Vincenzo Boccia. Per gli industriali i problemi potrebbero derivare non tanto dal deficit, ma dagli scarsi risultati della manovra stessa.