MODICA - Un giovane di 24 anni, Mattia Lasagna, è morto in un incidente stradale avvenuto sul viadotto 'Nino Avola' nel ragusano. Il giovane era alla guida della sua Fiat 500 che si è schiantata sul muro di contenimento della carreggiata. Coinvolte nello scontro altre due auto. Uno degli occupanti delle altre vetture coinvolte è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale.(ANSA).