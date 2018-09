SIRACUSA - È stato catturato poco dopo la mezzanotte, e in nottata avrebbe ammesso le proprie responsabilità, Giuseppe Lanteri, 19 anni, il presunto assassino di Loredana Lo Piano, 47enne infermiera di Avola. La Procura ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto: l’accusa è omicidio aggravato. Il giovane, che non ha precedenti e secondo gli agenti del commissariato di polizia di Avola che gli hanno dato la caccia tutto il giorno, “non aveva mai evidenziato interesse investigativo”, è stato rintracciato ben nascosto dalle parti del lungomare.Su Lanteri, ex fidanzato della figlia minore della vittima, si erano subito concentrate le ricerche della polizia, coordinate dal pm Tommaso Pagano che lo ha interrogato per tutta la notte e davanti al quale avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Il giovane dopo aver consumato il delitto, alle 7.30, davanti la porta di casa della vittima con tre coltellate fatali, si sarebbe cambiato gli abiti sporchi di sangue a casa della nonna. Poi avrebbe girovagato per il paese. Gli investigatori avevano rintracciato il suo cellulare dal quale non sarebbero partite chiamate ma solo messaggi whatsapp a un parente che vive fuori Avola.