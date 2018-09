Perché? Ecco la domanda intorno a un fatto atroce che mostra un elemento in più di atrocità nel suo rimanere finora inspiegato, con tutto il suo orrore. A margine dell'omicidio che ha macchiato la serenità di Avola, c'è quel punto interrogativo macchiato col sangue: perché?

. La foto segnaletica e quella sui social. Nell'ultima c'è ancora un ragazzo. La prima reca il volto di un presunto assassino, secondo accusa e confessione. In mezzo c'è il fossato dell'incomprensibile.nella cronaca fin qui disponibile. Giuseppe e la relazione trascorsa con una delle figlie di Loredana Lopiano. Giuseppe che si presenta, di mattina presto, in via Savonarola, a casa della sua ex. Loredana, caposala nel reparto oncologico dell'ospedale 'Di Maria', nota per la sua gentilezza, lo vede e lo invita a entrare, mentre sta uscendo per andare al lavoro.queste sarebbero state le parole di Giuseppe Lanteri dopo la cattura. Il massacro a coltellate – tre, secondo l'autopsia - si compie in pochi minuti. La fuga. Un rapido cambio dei vestiti sporchi. I messaggi di risposta a qualche familiare in ansia. La sosta sul lungomare. La resa. La conferenza stampa. Lo scatto segnaletico che fotografi e giornalisti riprendono: ecco il ritratto di un omicida con la barba folta. Perché?con lo sguardo rarefatto, un po' sfuggente e un filo accennato di barba, stavolta. Ci sono già i commenti di coloro che auspicano una veloce decapitazione, come se potessero raggiungere colui che, ormai, è irraggiungibile., con altre immagini e sempre un'espressione sfuggente, rarefatta, malinconica. Qualcuno aveva suggerito in un post: “Devi sorridere. Tvttb”, la sigla che esprime l'affetto del web. La risposta sintetica, stentata, quasi protocollare: “Grazie, anche io ti voglio bene”. Sono tracce che risalgono al passato. Un annuncio di tre anni fa: “Fidanzato ufficialmente”. In tutto ciò che si legge o si scorre, mentre gli insulti della rabbia aumentano, si intravvede quel senso incombente di malinconia.Dal suo taccuino social traspare un'anima che sapeva curare il dolore – era una caposala benedetta e amata – conservando la sua gioia di vivere. Si chinava sui corpi, per rialzarsi e ritornare. Anche la scritta sul suo profilo facebook è un inno: “Sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri e più intelligente di quanto pensi”. Le foto. Il mare ovunque. Pose rilassate. Le didascalie di un bell'amore coniugale. Un mandorlo in fiore. Un tramonto. Un abbraccio., di una violenza crudele. Tutta la luce di Loredana Lopiano, il chiarore per sé e per gli altri, inghiottito dal buio di un assassino che brandiva un coltello. Giuseppe lo hanno trovato su uno scoglio davanti alle onde. E sempre torna la risacca di quella domanda: perché?