la cerimonia di presentazione del “Progetto Rete”. L’evento, arrivato ormai alla sua quinta edizione, è organizzato dalla Figc in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con l’Università del Sacro Cuore di Milano ed è rivolto ai minori extracomunitari richiedenti asilo ospitati nei Progetti Sprar (Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati) presenti su tutto il territorio nazionale., in quanto città universalmente riconosciuta per la sensibilità nell’accoglienza – dice il capogruppo di Democratici e Popolari Francesco Scarpinato - La presentazione di questo progetto rientra nel programma delle attività sviluppate in occasione della Settimana Europea dello Sport e, nelle precedenti edizioni, ha coinvolto complessivamente circa 1500 giovani. Questa iniziativa – continua Scarpinato – è finalizzata a favorire i processi di inclusione e integrazione attraverso il gioco del calcio, diventando un vero e proprio catalizzatore sociale contro qualsiasi forma di discriminazione e di razzismo. Palermo ha più volte dimostrato sensibilità nei confronti di queste tematiche ed è per questo motivo che, con orgoglio e senso di responsabilità, siamo lieti di essere portavoce di una iniziativa così importante che ha lo scopo di aiutare i giovani extracomunitari a socializzare attraverso lo sport, grazie ad una sempre maggiore sinergia con le strutture federali e con il territorio in cui vengono svolte tali attività. Da questo – conclude Scarpinato – è scaturito uno studio scientifico di notevole importanza e interesse riguardo le tematiche relative alla lotta al razzismo, all’integrazione e all’inclusione sociale, i cui risultati verranno illustrati nel corso della conferenza stampa”. Alla manifestazione saranno presenti, oltre a numerosi rappresentanti dei mass media nazionali, anche i vertici nazionali della Figc e la campionessa Fiona May, nella qualità di testimonial Figc e Uefa per la lotta al razzismo.