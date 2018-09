. La Sicilia, diventata tra le location preferite dai futuri sposi a livello internazionale, farà da sfondo ad un evento per far conoscere da vicino le eccellenze del territorio. Ad organizzarlo con bando dell'assessorato al Turismo della Regione, Laura Arcilesi, vicepresidente di Confartigianato Turismo e Spettacolo, che con Soleventi & Tour ospiterà dal 29 settembre al 3 ottobre, dieci wedding planner e buyers russi.Il tour prevede tappe a Siracusa, Noto, Catania, Cefalù, Palermo e Marsala. "Sarà l'occasione per far conoscere ai nostri ospiti le migliori location siciliane - spiega Laura Arcilesi - luoghi magici ideali per organizzare il giorno più bello, in cui non mancheranno il giro della città di Palermo in Vespa e un tour delle auto storiche della Targa Florio".. Una "vetrina" che apre gli orizzonti verso i mercati esteri e che allontana sempre più la Sicilia da stereotipi per fortuna ormai superati. Il mondo del Wedding avrà la possibilità di conoscere la nostra economia, la nostra offerta in grado di valorizzare anche questo settore".