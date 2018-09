PALERMO - Alle risorse in arrivo per il piano dell'edilizia scolastica si aggiungono oltre 76 milioni di euro derivanti da economie maturate fino al 2017, che permetteranno l'avvio immediato di ulteriori interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, e lo scorrimento della preesistente graduatoria". Lo afferma l'assessore regionale Roberto Lagalla. "Sono previste operazioni di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, - aggiunge - utili per gli istituti che hanno già effettuato le indagini diagnostiche, interventi di adeguamento antisismico e strutturale".