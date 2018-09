Taormina, dove la Sicilia è riuscita ad esprimere un'offerta turistica di livello internazionale, si arricchisce di una proposta gastronomica suggestiva. Lo Chef Natale Giunta, da poco tornato tra i protagonisti della trasmissione Rai "La prova del cuoco" gestisce e guida da alcune settimane il nuovo ristorante "Zefiro" dell'albergo a Cinque Stelle NH Collection di Taormina.



Un’incantevole terrazza al settimo piano con vista mozzafiato sul mare e sull'Etna dove è po ssibile dedicarsi prima all’aperitivo al bar “lu Souli", con cocktails dedicati al mare della Sicilia per poi "immergersi" nei raffinati sapori creati da Natale Giunta e ispirati dalla terra di Sicilia. Nel menù non mancano i gamberi rossi di Mazara in pasta croccante, i fiori di zucca ripieni di ricotta, i celebri busiati con pesto di melanzane, il gustoso baccalà alla messinese.



Lo chef è ben fiero di esportare la sicilianità attraverso l’ingresso della sua cucina negli hotel più famosi della catena, spiegandoci che "per un gruppo alberghiero così forte e internazionale avere scelto uno chef siciliano è come confermare l’appeal che oggi hanno i nostri sapori nel mondo “. Nh è un consolidato operatore multinazionale al mondo con 400 hotel e 60.000 camere in 30 paesi tra Europa, Africa e America. Alberghi che includono destinazioni ambite come Madrid, Londra, Amsterdam, Città del Messico, New York, Vienna e naturalmente ....Taormina con le sue 63 camere con vista sul mare e una spa, secondo le migliori tradizioni della catena alberghiera.

share













Sabato 29 Settembre 2018 - 14:27