PALERMO - Un vigile urbano è stato travolto da un motociclista in via Principe di Paternò la scorsa notte mentre stava eseguendo i rilievi per un incidente stradale. Poco prima si era verificato lo scontro tra due auto con due feriti. L'agente è stato trasportato a Villa Sofia. Qui i medici lo hanno sottoposto a diversi esami per accertare le condizioni e stabilire la prognosi.