Basti pensare che negli ultimi giorni, a Palermo, una decina di colpi sono stati messi a segno nel centro storico. Cinque nel giro di poche ore: un giovane a bordo di uno scooter è entrato in azione in corso Vittorio Emanuele, via Marco Polo, via Emerico Amari, piazza Sant'Oliva e via Sammartino., riuscendo a scappare e a fare perdere le proprie tracce. In tre casi, a finire nel mirino sono state tre turiste, proprio come è successo l'indomani ad una donna americana in visita nel capoluogo.. Le fasi del colpo sono state immortalate dalle telecamere di un'attività commerciale e diffuse su Internet: il malvivente ha atteso un gruppo di turisti che aveva già avvistato e con un movimento fulmineo si è impossessato della collana, fuggendo di corsa.Quest'ultima strada viene considerata dai residenti tra le più bersagliate: "Non c'è giorno che non accada qualcosa - dice Giorgia Tirenna, che gestisce una casa vacanze - e nella maggior parte dei casi sono proprio i turisti a pagarne le conseguenze. La scorsa settimana un mio giovane ospite è tornato in lacrime. Mi ha raccontato di essere stato bloccato da un giovane che l'ha costretto a consegnargli i soldi e il cellulare. Come facciamo a sentirci al sicuro se si registrano ancora episodi del genere?".In via dell'Università una turista tedesca è stata scippata della borsa con dentro trecento euro, uno smartphone e i documenti. Il copione è sempre lo stesso: ad agire è uno scippatore solitario, a volte sullo scooter sono in due. Indossano caschi scuri, sorprendono alle spalle le vittime e fanno perdere le tracce zigzagando tra le auto bloccate nel traffico cittadino.-. La cultura deve assolutamente includere la sicurezza nel nostro centro storico, non possiamo essere in balia dei delinquenti". A rincarare la dose è Francesco Buscemi, anche lui gestore di un B&B dalle parti della stazione centrale: "Qui parte dell'impianto d'illuminazione è stato acceso, ma abbiamo trascorso tutta l'estate nel buio, con rapine, furti e aggressioni quotidiane. Il turista qui ha paura, il numero di scippi che negli ultimi tre mesi ho registrato è preoccupante: da queste parti sono almeno una ventina".