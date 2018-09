- Un tir che trasportava uva è andato in fiamme sulla Palermo-Catania nei pressi del ponte Cinque Archi. Il fuoco ha avvolto il mezzo e distrutto completamente anche il carico. Quattro squadre dei pompieri sono intervenuti per cercare di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'autostrada che è rimasta chiusa in direzione Palermo per alcune ore. (ANSA).